Стокгольм, , 20:57 — REGNUM В связи с ростом уровня распространения коронавирусной инфекции правительство Швеции вводит самые жесткие ограничения прав и свобод граждан. Об этом в ходе своего выступления заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен.

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«Мы живем во времена испытаний. Будет еще хуже. Выполняйте свой долг. Возьмите на себя ответственность, чтобы остановить распространение инфекции», — заявил премьер-министр.

Правительство запретило проведение любых публичных мероприятий, число участников которых превышает восемь человек. Данное ограничение вступит в силу 24 ноября и будет действовать в течение последующих четырех недель.

«Данная мера не имеет аналогов в наше время», — добавил Лёвен.

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