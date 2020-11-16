Вашингтон, , 20:35 — REGNUM В сеть выложили видеоклип на песню Джейдена Смита «I'm Ready», которая является частью саунтрека игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ролик был опубликован 16 ноября на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Администрация канала и создатели клипа отметили, что кадры с геймплеем (игровым процессом) были взяты из версии игры для консоли PlayStation 5. Кроме этих фрагментов поклонники франшизы могут видеть в ролике Джейдена Смита, позирующего на фоне Нью-Йорка.

Напомним, релиз игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales на платформах PlayStation 4 и PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020 года. Джейден Смит является сыном голливудского актёра Уилла Смита и актрисы, певицы и продюсера Джады Пинкетт-Смит.

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