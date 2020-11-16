Тирана, , 21:44 — REGNUM В понедельник, 16 ноября, в результате обследования 2 241 образца в Албании выявили ещё 602 случая заражения коронавирусом. 564 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 28 432 случая заражения коронавирусом. 13 453 человека уже излечились от COVID-19.

631 пациент в стране скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 14 348 человек. На стационарном лечении находятся 406 пациентов, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ.

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С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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