Иерусалим, , 20:09 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность приобретения российской вакцины «Спутник V». Об этом он сообщил в ходе специального телеобращения в понедельник, 16 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

По его словам, стороны договорились «продолжить обсуждение этого вопроса в ближайшие дни».

Напомним, ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, обсудили «перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая её возможные поставки и организацию производства в Израиле».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество по российской вакцине от COVID-19