Москва, , 23:28 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось за последние 10 лет на четверть — до 478 тысяч человек, а уровень наркопреступности за это же время снизился на 17%, вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Сомнительное достижение, что даже при закрытых границах 2/3 наркотиков, от количества, до закрытия границ — продолжили поступать на территорию РФ. Это говорит, только о катастрофическом уровне коррупции на границах РФ», — считает пользователь Сергей.

Многие комментаторы пришли к выводу, что данное снижение было связано во многом с закрытием границ Российской Федерации из-за пандемии коронавируса. Граждане считают, что наименьший эффект на снижение количества наркопотребителей оказали именно силовые структуры.

«Если говорят, что трафик наркоты на треть сократился, то знают сколько завозится. А раз сократился он из-за коронавируса, то на трафик влияет все что угодно, но не они», — пришёл к выводу Александр Е.

По мнению некоторых пользователей, в России крайне тяжело бороться с наркотиками по той причине, что наркотрафик курируется высокопоставленными лицами. Граждане уверены, что в первую очередь силовикам необходимо разобраться с главарями и крышевателями накробизнеса, а уже потом с потребителями.

«Это потому, что наркотрафики курируются и крышуются высокопоставленными чиновниками и силовыми структурами», — написал пользователь Влад.

Тем не менее, некоторые пользователи действительно заметили снижение количество наркоманов на улицах российских городов. Граждане отметили, что на это повлияла бдительность простых граждан, которые создают препятствия для наркозависимых к получению запрещённых веществ.

«У нас из подъезда убрали все цветы, около подъезда тоже самое. Развелась тьма наркоманов, это при том, что висит на подъезде камера и абы кто не ходит. Часто около подъезда в цветниках копаются, вызываешь полицию — реакции 0. Если судить по этому, то да, стало меньше», — поделился Сергей И.

Напомним, 16 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось за последние 10 лет на четверть — до 478 тысяч человек, а уровень наркопреступности за это же время снизился на 17%.