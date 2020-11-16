Тюмень, , 20:03 — REGNUM В Тюменской области 16 ноября 2020 года начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Он призван поднять на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан, заявил на открытии вице-губернатор области Сергей Сарычев.

В работе ЦУР используется программа «Инцидент Менеджмент», созданная для мониторинга обращений граждан в социальных сетях, с помощью которой в 2020 году активно решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования, здравоохранения. Создание ЦУР Тюменской области, по словам Сергея Сарычева, это ещё один этап в развитии взаимоотношений между властью, населением и гражданским обществом через современные каналы коммуникаций. Руководителем ЦУР Тюменской области назначен Роман Рзаев.

Напомним, создать в каждом регионе России Центр управления регионом до 1 декабря 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин. Тюменская область первой из регионов Уральского федерального округа выполнила задачу главы государства.