Хабаровск, , 19:35 — REGNUM Правительство Хабаровского края принимает оперативные меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в нашем регионе. Краевые власти постоянно разворачивают новые места в больницах, ликвидируют дефицит лекарств в аптеках и привлекают дополнительное финансирование на отрасль здравоохранения из федерального бюджета, сообщает сетевое издание ProKhab.ru.

Количество заболевших коронавирусом в Хабаровском крае, как и по всей России, постоянно растет, поэтому в больницах и госпиталях региона постоянно возникает нехватка свободных мест для приема людей, заразившихся COVID-19. В связи с этим краевые власти постоянно разворачивают все новые койки в стационарах Хабаровского края, а также массово перепрофилируют другие медицинские учреждения под инфекционные госпитали, «заточенные» именно на борьбу с COVID-19.

Так, на сегодняшний день в Хабаровском крае на лечении находятся 7 080 человек, из них 2 717 лечатся в стационарах. В тяжелом состоянии находятся 21 пациентов, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Для лечения пациентов с коронавирусом на данный момент в Хабаровском крае развернуто 2 932 койки, из них 1 527 коек в Хабаровске, 845 коек в Комсомольске-на-Амуре и еще 560 коек в муниципальных районах края. По оперативным данным, на сегодняшний день развернутый коечный фонд в нашем регионе загружен на 81%.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 1 ноября краевые власти развернули еще 161 койку для больных коронавирусом в разных населенных пунктах региона: 46 коек в Хабаровске, 80 коек в Комсомольске-на-Амуре и 50 коек в Вяземском. Кроме того, с 4 ноября появилось 135 дополнительных коек в ЦРБ Солнечного района, 25 коек в районной больнице Советско-Гаванского района и пять коек в Верхнебуреинской ЦРБ. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии 20 коек в Ванино.

На фоне всплеска количества заболевших коронавирусом, пневмонией и ОРВИ в Хабаровском крае, особенно в отдаленных от краевого центра районах, возникла нехватка в местных аптеках медицинских препаратов, назначаемых при лечении подобных заболеваний: антибиотиков, противовирусных и жаропонижающих. Чиновники краевого правительства во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтяревым совместно с волонтерами ОНФ провели ряд рейдов по аптекам региона и зафиксировали наличие этой проблемы.

Чтобы ликвидировать возникший дефицит, правительство Хабаровского края наладило выпуск всех необходимых лекарств на хабаровском заводе «Дальхимфарм», снизило цены на доставку медикаментов в отдаленные районы Хабаровского края за счет обнуления тарифа на их перевозку и снизило стоимость базовых препаратов для лечения коронавируса в государственной сети аптек «Фармация». Кроме того, по поручению Михаила Дегтярева волонтеры начали бесплатно доставлять до квартиры все необходимые лекарства всем гражданам, лечащимся от коронавируса на дому.

С начала ноября 2020 года завод «Дальхимфарм» произвел препарат «Левофлоксацин» в количестве почти 6 500 единиц. В аптеки сети «Фармация» 2−3 ноября поставили 1 350 упаковок этого препарата, из них чуть более 400 упаковок поступило в аптеки Хабаровска и еще 400 упаковок — в аптеки Комсомольска-на-Амуре. Через пару дней, 5 ноября, было отгружено еще около 1 000 упаковок в аптеки региона. В Комсомольск-на-Амуре отправили 400 упаковок, остальная часть этой партии была распределена по заявкам аптек.

Всего на данный момент в Хабаровском крае существует почти 50 филиалов государственнойсети аптек «Фармация», из них 10 точек находятся в Хабаровске. В аптеках краевой столицы «Левофлоксацин» есть в наличии. Также на заводе «Дальхимфарм» был налажен выпуск противовирусного препарата «Тилаксин» — его выпустят во второй половине ноября в количестве 19 000 упаковок. Кроме того, до конца ноября в аптеках региона будет закрыта потребность в таких препаратах как «Арбидол», «Азитромицин» и «Метил-преднизолон», которые входят в методические рекомендации по лечению коронавируса.

Кроме того, на минувших выходных врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился в Москве с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и договорился с ним о том, что в ближайшие три года, начиная с 2021 года, Хабаровскому краю будет ежегодно выделяться по 1,3 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление лабораторий. Кроме того, в следующем году федеральным центром будет профинансировано приобретение восьми передвижных мобильных медицинских комплексов для нужд системы здравоохранения Хабаровского края.

На фоне кризисной ситуации, возникшей из-за второй волны коронавируса, Михаилу Дегтяреву приходится прибегать к экстренным мерам и в ручном режиме выстраивать эффективное взаимодействие между чиновниками краевого Минздрава, аптечными сетями, логистами и производителями лекарств. Именно максимальная личная вовлеченность главы региона в возникшую ситуацию позволила в кратчайший срок сдвинуть этот вопрос с «мертвой точки» и не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций и коллапса всей краевой системы здравоохранения.

В то же время, пандемия коронавируса стала стимулом развития для местных производителей лекарств. Так, по просьбе Михаила Дегтярева хабаровский завод «Дальхимфарм» перешел к работе в режиме максимальной загрузки и скоро закроет потребность нашего региона в большинстве препаратов, применяемых для лечения коронавируса и сопутствующих ему заболеваний. Кроме того, благодаря вмешательству краевых властей цены на лекарства, производимые данным предприятием, были снижены, вследствие чего сократилась и их стоимость в аптеках региона.