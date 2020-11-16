Москва, 16 ноября 2020, 19:09 — REGNUM Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законодательство для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.
По данным ОП, в последнее время возрастает информационно-политическая активность ряда «российских общественных объединений и ассоциированных c ними физических лиц, предположительно получающих финансовую, имущественную и иную поддержку со стороны иностранных государств либо от иностранных граждан».
В Общественной палате выделили несколько приемов, которые позволяют обходить ограничения, установленные для HKO — иностранных агентов. К таким механизмам относится, в частности, использование сетевых форматов работы‚ деятельность общественных объединений без государственной регистрации и «фактическое участие физических лиц в реализации проектов HKO — иностранных агентов при отсутствии какого-либо публичного декларирования данных фактов».