Бишкек, , 19:03 — REGNUM Фонд обязательного медстрахования Киргизии выплатил за октябрь более 145,6 млн сомов (около 132,1 млн рублей) компенсаций 7722 медицинским работникам, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом.

Киргизские медики. Коронавирус President.kg

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Больше всего денег на выплату компенсаций направили в медучреждения Ошской области — около 41 млн 967 тысяч сомов (38,1 млн рублей), столицы республики — 35 млн 165 тысяч сомов (около 32 млн рублей) и Джалал-Абадской области — 24 млн 686 тысяч сомов (22,4 млн рублей).

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Затем следуют Баткенская область — 15 млн 856 тысяч сомов (14,4 млн рублей), Чуйская область — 10 млн 125 тысяч сомов (9,2 млн рублей) и Иссык-Кульская область — около 9 млн 654 тысяч сомов (8,7 млн рублей).

Замыкают список Таласская область — 5 млн 275 тысяч сомов (4,8 млн рублей) и Нарынская область — более 2 млн 885 тысяч сомов (2,6 млн рублей).

Напомним, что из бюджета Киргизии дополнительно выделили 540 млн сомов (490,9 млн рублей) фонду обязательного медстрахования и 100 млн сомов (90,9 млн рублей) министерству здравоохранения на компенсационные выплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19.