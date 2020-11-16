Москва, , 18:59 — REGNUM В первые две недели ноября коронавирус ежедневно выявлялся в среднем у 180 сотрудников образовательных учреждений Москвы. Об этом сообщил 16 ноября замруководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.

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"С 1 по 15 ноября мы ежедневно получаем сведения в среднем о 180 заболевших сотрудниках, из них 67 учителей», — сказал он на заседании комиссии Мосгордумы по образованию.

Чиновник отметил, что если бы не принятые меры профилактики, включая перевод на дистанционное обучение учащихся 6−11-х классов, число заболевших среди учащихся увеличилось бы в разы.

Согласно данным оперативного штаба, всего в Москве выявлено уже более 516 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 6360 случаев — за последние сутки. Скончались по меньшей мере 7859 больных COVID-19, излечились и были выписаны почти 372 тысячи пациентов.