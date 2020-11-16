Челябинск, , 18:51 — REGNUM В общественном транспорте Челябинске обнаружены новые случаи нарушения коронавирусных ограничений. За прошедшую неделю было проведено 189 проверок, заявил на совещании в горадминистрации вице-мэр Максим Куляшов.

Автобус. Челябинск Павел Королевский

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В трёх из 24 единиц транспорта проверяющие выявили нарушения дезинфекции. Также к административной ответственности были привлечены пятеро водителей, представляющих три транспортные организации. А одному из перевозчиков направили предписание о необходимости соблюдать санитарные нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинске из-за санитарных нарушений могут временно закрыть 30 организаций. Работа некоторых уже приостановлена.