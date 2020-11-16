16 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 19:57 — REGNUM День национальной гордости или 858-летие со дня рождения Чингисхана отмечает сегодня, 16 ноября, Монголия. «День гордости» является национальным праздником и нерабочим днем.

Статуя Чингисхана, установленная в 54 км к востоку от Улан-Батора Ludovic Hirlimann

В этом году монголы отмечают праздник дома. По всей стране из-за внутренней вспышки COVID-19 и перехода на режим всеобщей самоизоляции отменены все праздничные мероприятия, в том числе и церемония вручения ордена «Чингисхан» — награда вручается ежегодно только одному человеку за особые заслуги перед родиной и народом.

Какова ситуация в столице Монголии?

С 17 ноября по 1 декабря по всей стране объявлен режим самоизоляции. Ранее в столице Монголии с 11 ноября на три дня введен карантин. Решение связано с обнаружением первого внутреннего случая заражения коронавирусом. У пациента-дальнобойщика, прибывшего 14 октября через погранпереход «Кяхта-Алтанбулаг» и изолированного на 21 день, выявили коронавирус после выхода из обсервации. После этого случая в аймаке Сэлэнгэ, что граничит с Россией, зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Это и стало причиной объявления локдауна на национальном уровне.

В связи с введением общенациональной изоляции разрешена работа лишь некоторых организаций. В их число входят СМИ, органы госуправления, связь, почта, водоснабжение, медицинские организации, производство и распределение продуктов, силовые ведомства, а также другие организации, деятельность которых особо важна для повседневной жизни населения. Работники этих организации могут ездить на частном транспорте, другие виды транспорта ограничены.

Контроль на дорогах Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ © ИА REGNUM

На каждом перекрестке находятся сотрудники транспортной полиции, проверяют удостоверения личности и пропуск. Жители города, которым разрешено работать, должны иметь при себе эти документы, если их нет, то полицейские потребуют вернуться домой.

Жителям разрешено выходить из дома только для покупки еды и лекарств. Город патрулируют сотрудники правоохранительных органов и курсанты университета внутренних дел. На каждой остановке автобуса и на перекрестке дежурят патрули.

Пустая улица Улан-Батора Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ © ИА REGNUM

Полиция в столице Монголии Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ © ИА REGNUM

После объявления первого карантина в столице, несмотря на заявления правительства о том, что в Монголии нет предпосылок для дефицита продуктов и товаров первой необходимости, наблюдался повышенный спрос. Ажиотаж привел к росту цен на мясо, в результате власти организовали продажу мяса из резервных фондов по доступной цене. Поскольку это мясо продается не в магазинах, а в определенных точках, люди стоят часами в очередях. Контролируют соблюдение социальной дистанции в этих местах полицейские. Одному человеку разрешается покупать максимум одну тушу.

Пустая улица Улан-Батора Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ © ИА REGNUM

Очередь за дешевым мясом Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ © ИА REGNUM

Покупатель Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ © ИА REGNUM

Закрытие границы и помощь России

В связи с высоким риском распространения коронавируса власти Монголии решили закрыть КПП Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ с 00:00 15 ноября до 15 января 2021 года. Также на неопределенный срок приостановлена работа других контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе, таких как Тэс, Арцсуурь, Ульхан, Эрээнцав и Боршоо.

В связи с решением о закрытии погранперехода Алтанбулаг на сегодняшний день более 200 транспортных средств не смогли пересечь границу. По данным государственной чрезвычайной комиссии, грузы будут доставлены в Монголию на железной дороге.

Тем временем социальные сети пестрят постами с благодарностью за помощь, полученную от России. «Несмотря на трудную внутреннюю ситуацию, российский народ как всегда протягивает руку помощи». Высказывания связаны с тем, что на прошлой неделе страна получила передвижную лабораторию из России.

Национальный центр исследования зоонозных заболеваний на деньги России с 2017 года реализует программу по уменьшению инфекционных рисков в приграничных районах в Монголии. В рамках программы 9 ноября страна получила в помощь передвижную лабораторию на базе КАМАЗа, которая позволит сделать анализы на коронавирус и оперативно организовать необходимые меры.