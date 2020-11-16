Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, 16 ноября 2020, 19:57 — REGNUM День национальной гордости или 858-летие со дня рождения Чингисхана отмечает сегодня, 16 ноября, Монголия. «День гордости» является национальным праздником и нерабочим днем.
В этом году монголы отмечают праздник дома. По всей стране из-за внутренней вспышки COVID-19 и перехода на режим всеобщей самоизоляции отменены все праздничные мероприятия, в том числе и церемония вручения ордена «Чингисхан» — награда вручается ежегодно только одному человеку за особые заслуги перед родиной и народом.
Какова ситуация в столице Монголии?
С 17 ноября по 1 декабря по всей стране объявлен режим самоизоляции. Ранее в столице Монголии с 11 ноября на три дня введен карантин. Решение связано с обнаружением первого внутреннего случая заражения коронавирусом. У пациента-дальнобойщика, прибывшего 14 октября через погранпереход «Кяхта-Алтанбулаг» и изолированного на 21 день, выявили коронавирус после выхода из обсервации. После этого случая в аймаке Сэлэнгэ, что граничит с Россией, зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Это и стало причиной объявления локдауна на национальном уровне.
В связи с введением общенациональной изоляции разрешена работа лишь некоторых организаций. В их число входят СМИ, органы госуправления, связь, почта, водоснабжение, медицинские организации, производство и распределение продуктов, силовые ведомства, а также другие организации, деятельность которых особо важна для повседневной жизни населения. Работники этих организации могут ездить на частном транспорте, другие виды транспорта ограничены.
На каждом перекрестке находятся сотрудники транспортной полиции, проверяют удостоверения личности и пропуск. Жители города, которым разрешено работать, должны иметь при себе эти документы, если их нет, то полицейские потребуют вернуться домой.
Жителям разрешено выходить из дома только для покупки еды и лекарств. Город патрулируют сотрудники правоохранительных органов и курсанты университета внутренних дел. На каждой остановке автобуса и на перекрестке дежурят патрули.
После объявления первого карантина в столице, несмотря на заявления правительства о том, что в Монголии нет предпосылок для дефицита продуктов и товаров первой необходимости, наблюдался повышенный спрос. Ажиотаж привел к росту цен на мясо, в результате власти организовали продажу мяса из резервных фондов по доступной цене. Поскольку это мясо продается не в магазинах, а в определенных точках, люди стоят часами в очередях. Контролируют соблюдение социальной дистанции в этих местах полицейские. Одному человеку разрешается покупать максимум одну тушу.
Закрытие границы и помощь России
В связи с высоким риском распространения коронавируса власти Монголии решили закрыть КПП Алтанбулаг в аймаке Сэлэнгэ с 00:00 15 ноября до 15 января 2021 года. Также на неопределенный срок приостановлена работа других контрольно-пропускных пунктов на монголо-российской границе, таких как Тэс, Арцсуурь, Ульхан, Эрээнцав и Боршоо.
В связи с решением о закрытии погранперехода Алтанбулаг на сегодняшний день более 200 транспортных средств не смогли пересечь границу. По данным государственной чрезвычайной комиссии, грузы будут доставлены в Монголию на железной дороге.
Тем временем социальные сети пестрят постами с благодарностью за помощь, полученную от России. «Несмотря на трудную внутреннюю ситуацию, российский народ как всегда протягивает руку помощи». Высказывания связаны с тем, что на прошлой неделе страна получила передвижную лабораторию из России.
Национальный центр исследования зоонозных заболеваний на деньги России с 2017 года реализует программу по уменьшению инфекционных рисков в приграничных районах в Монголии. В рамках программы 9 ноября страна получила в помощь передвижную лабораторию на базе КАМАЗа, которая позволит сделать анализы на коронавирус и оперативно организовать необходимые меры.