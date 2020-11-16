Тюмень, , 18:44 — REGNUM Студенты Тюменского государственного медицинского университета просят перевести их на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Соответствующую петицию они адресовали в ректорат вуза, Министерство здравоохранения России, правительство Тюменской области и Роспотребнадзор.

Дистанционное обучение Ляшко Юрий © ИА Красная Весна

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"Сейчас в нашем университете болеет каждый второй студент, кто-то уходит на больничный, кто-то нет! Мазки в поликлиниках не берут! Даже если у вас все симптомы COVID-19, а результата мазка нет, вас, конечно, отправят на больничный, но группа будет продолжать очное обучение после контакта с заражённым. Болеют и преподаватели», — сообщают будущие врачи.

Напомним, ранее студенты Тюменского медуниверситета просили изменить условия их внеурочной работы в поликлиниках.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня два тюменских вуза переведены на удалённое обучение — ТюмГУ и индустриальный университет.

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