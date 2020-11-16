Москва, , 18:09 — REGNUM До запуска нейросетей для поиска убийц необходимо продумать вопросы безопасности законопослушных граждан. Об этом 16 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская.

Эксперт прокомментировала намерение МВД России по внедрению нейросетей для поиска серийных преступников, в частности убийц.

По мнению адвоката, в данной инициативе МВД РФ каких-либо нарушений конституционных прав граждан не содержится. Речь идет о выявлении серийных преступников посредством определения их внешности.

«Поэтому законопослушному гражданину беспокоиться не о чем, к тому же МВД, как и другие правоохранительные структуры и специальные службы, давно использует в оперативно-розыскной деятельности самые разные методы и технологии. Необходимость внедрения нейросетей для расследования серийных преступлений определяется большой эффективностью предлагаемой технологии по сравнению с используемыми ныне способами установления личности преступника. В настоящее время вероятные связи между серийными преступлениями выявляются оперативниками и следователями вручную, как и много десятилетий назад», — сказала Рубасская.

Она считает, что возможности искусственного интеллекта позволяют значительно усовершенствовать данный процесс.

«Какие могут быть результаты? Во-первых, повысится раскрываемость серийных преступлений, в том числе опасных и особо опасных. Во-вторых, МВД сможет более результативно составлять психофизиологический портрет преступника, что облегчит его поимку, а также отразится и на профилактике подобных преступлений. В-третьих, с помощью использования нейросетей можно будет устанавливать и личность неопознанных жертв серийных преступников. Как видим, данная система обладает большим потенциалом для использования не только в МВД, но и в других правоохранительных органах. Весь вопрос будет лишь в финансировании внедрения данной новации, а также в исключении возможных злоупотреблений или недочетов в работе сотрудников, которые будут непосредственно заняты обработкой поступающей информации. Кроме того, стоит отметить, что количество и серийных преступлений, и преступников не столь велико, чтобы возникла необходимость проверки всех поголовно на причастность к таким преступлениям. Есть много современных программ установления по телефонной связи, отслеживания перемещений автомобилей, да и для опознания жертв преступлений также есть современные программы. Есть и определённые риски для законопослушных граждан, связанные с коррупцией, с деятельностью хакеров. Поэтому будет необходимо тщательно проработать вопросы обеспечения безопасности данных систем. Я думаю, этот вопрос также нужно решить ещё до их запуска», — считает эксперт.

По информации СМИ, МВД России планирует использовать нейросети для расследования преступлений. Технически эти возможности уже есть, однако проекту нужно получить финансирование и для работы необходимо создать базу геномных данных.