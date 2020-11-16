Челябинск, , 17:58 — REGNUM В Челябинске за неделю с 9 по 15 ноября было проверено соблюдение ковид-рекомендаций в 529 организациях. Об этом заявил на совещании в мэрии замглаы города Олег Извеков.

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В суды передали материалы на приостановление деятельности семи предприятий. Всего же на рассмотрении находятся аналогичные материалы в отношении 30 фирм.

Одно из предприятий на данный момент закрыто, добавил чиновник. И пообещал продолжать проверки соблюдения коронавирусных ограничений.