Нижний Новгород, 16 ноября 2020, 17:50 — REGNUM Мэрия Нижнего Новгорода израсходует 9,8 млн рублей на праздничное украшение города к Новому году и Рождеству. Об этом говорится на сайте государственных закупок.
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Эти деньги планируют потратить на установку нескольких сотен световых консолей и арок на улицах мегаполиса, на украшение и установку гирлянд и других элементов иллюминации на площадях и мостах, в парках и скверах города.
Отметим, ранее стало известно о том, что новогоднюю елку для Нижнего Новгорода пообещал приобрести спонсор, представляющий крупную инвестиционную банковскую группу.
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