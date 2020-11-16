Волгоград, , 17:50 — REGNUM Кандидатуру земляка, чьим именем назовут новую дорогу между Советским и Кировским районами Волгограда, предложил 16 ноября городской совет ветеранов. По мнению общественников, магистраль достойна носить имя Максима Загорулько, сообщает пресс-служба администрации региона.

Максим Загорулько — почётный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, защитник Сталинграда, профессор, основатель и долгие годы ректор Волгоградского государственного университета. По мнению сообщества ветеранов, его имя достойно увековечивания в истории.

«Максим Матвеевич Загорулько — человек-эпоха. Он олицетворяет мудрость и силу, героизм поколения ветеранов, участников Сталинградской битвы. Считаю это правильным, выверенным и своевременным решением. Тем более что новая дорога проходит недалеко от основанного им университета», — поддержал предложение губернатор Андрей Бочаров.

Участок четырёхполосной дороги, дублёра Второй Продольной магистрали, открыли 11 ноября. Тогда же глава региона предложил присвоить новой трассе имя земляка, обсуждение кандидатуры возложили на ветеранское сообщество.

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