Волгоград, 16 ноября 2020, 17:50 — REGNUM Кандидатуру земляка, чьим именем назовут новую дорогу между Советским и Кировским районами Волгограда, предложил 16 ноября городской совет ветеранов. По мнению общественников, магистраль достойна носить имя Максима Загорулько, сообщает пресс-служба администрации региона.
Максим Загорулько — почётный гражданин города-героя Волгограда и Волгоградской области, защитник Сталинграда, профессор, основатель и долгие годы ректор Волгоградского государственного университета. По мнению сообщества ветеранов, его имя достойно увековечивания в истории.
Участок четырёхполосной дороги, дублёра Второй Продольной магистрали, открыли 11 ноября. Тогда же глава региона предложил присвоить новой трассе имя земляка, обсуждение кандидатуры возложили на ветеранское сообщество.
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