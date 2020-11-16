Москва, , 17:40 — REGNUM В России, несмотря на жесткое трудовое законодательство, де-юре защищающее работников, де-факто оно слабо выполняется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент НИУ Высшая школа экономики (Санкт-Петербург) Екатерина Александрова. Так она прокомментировала итоги исследования Superjob, которое показало, что с 2011 года в РФ в два раза увеличилось количество увольнений из-за публикаций работников в социальных сетях

«При относительно низкой корпоративной культуре российских работников работодатель страхуется от рисков неэтичного поведения работников, — сказала Александрова. — Ничего особенного в этом нет. Репутация компании зарабатывается годами, а подмочить ее неэтичным поведением со стороны работников достаточно просто. Другое дело, что и трудовые контракты работодатели должны скорректировать соответствующим образом, а не дублировать обычные типовые договоры на основе базовых разделов трудового законодательства, чтобы работник был предупрежден о возможных последствиях своего поведения».

С другой стороны, как пояснила Александрова, несмотря на жесткое трудовое законодательство, де-юре защищающее работников, де-факто оно слабо выполняется.

«Поэтому если работодатель захочет уволить работника, он придумает, как это сделать (поменяет штатное расписание, сократит должность, снизит премиальную часть заработной платы), а за что — за блоги и соцсети или за низкую производительность труда — дело второстепенное, — сказала экономист. — Тренд сохранится, это естественно. Работодатели продолжат собирать информацию о текущих или потенциальных работниках в сети, а работники будут учиться себя вести».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что при найме человека на работу знакомство с его страницей в социальных сетях позволяет собрать много дополнительной информации — такой, которую нельзя получить при собеседовании и тестировании.

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