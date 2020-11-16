Калуга, , 17:39 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 138 человек за последние сутки, сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 140 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 33 человек, 3 тыс. 283 человека находятся на лечении, 10 тыс. 653 человека выздоровели, 97 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1285), в Обнинске (291), в Боровском районе (256), и в Людиновском районе (178).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявили 140 случаев заражения SARS-CoV-2