Москва, , 17:32 — REGNUM При найме человека на работу знакомство с его страницей в социальных сетях позволяет собрать много дополнительной информации — такой, которую нельзя получить при собеседовании и тестировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги исследования Superjob, которое показало, что с 2011 года в России в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% в 2020 году.

«Я бы не сказала, что результаты исследования — тревожная тенденция, — сказала экономист. — Это обычная современная практика. И даже, на мой взгляд, цифры не такие большие, с 2011 года число увольнений выросло только до 10%, учитывая, что в 2011 году число пользователей было в разы меньше, чем сейчас. Это даже может означать, что граждане более внимательно стали относиться к тому, что они размещают в социальных сетях. Случилось уже достаточно много конфликтов с государственными чиновниками и служащими, публичными личностями, которые после публикаций и высказываний вынуждены были уволиться».

И такой резонанс, как пояснила Иванова-Швец, сигнализирует всем гражданам, что все аспекты своей жизни не стоит выносить на всеобщее обозрение.

«Каждая компания руководствуется своими внутренними правилами и регламентами, и очень важно иметь в штате сотрудников, которые могут поддерживать эти правила, соответствовать корпоративной культуре и хранить коммерческие тайны, — добавила она. — В любом случае просматривать социальные сети своих настоящих и потенциальных сотрудников является нормой, и это означает только то, что работнику стоит думать о последствиях своей активности в социальных сетях, а работодателю при просмотрах соблюдать нормы трудового права».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал, что в России за учительскими профилями в социальных сетях чаще всего следят не директора школ, а родители, правоохранительные органы и чиновники из местных органов управления образованием.

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