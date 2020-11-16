Москва, , 17:26 — REGNUM К концу 2020 года размер средней заработной платы учителей в Москве превысит 117 тыс. рублей. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков на заседании комиссии по образованию Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, зарплату городских педагогов удалось оставить на прежнем уровне, несмотря на экономические трудности, связанные с распространением коронавируса. При этом на 2021 год предусмотрена индексация оплаты труда педагогических работников на 3,7%.

«В 2020 году, несмотря на снижение прогноза доходов от трудовой деятельности по городу, уровень заработных плат педагогических работников сохранен, и среднемесячная заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный процесс, составит 98,3 тыс. рублей в месяц, а среднемесячная зарплата учителей также сохранена и к концу 2020 года составит 117,2 тыс. рублей», — заявил Молотков.

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