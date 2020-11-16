Ростов-на-Дону, , 17:10 — REGNUM В Ростовской области ожидается сильный снег. В связи с непогодой на Дону объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 ноября.

После снегопада Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, до конца суток 16 ноября, а также в течение дня 17 ноября по северу и востоку Ростовской области ожидается сильный снег. Автомобилистам следует быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок.

ИА REGNUM напоминает, что снегопад, накрывший северные районы Ростовской области, на движение транспорта пока не повлиял. Закрытых трасс на Дону в настоящее время нет.

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