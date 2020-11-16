Красногорск, , 17:09 — REGNUM В Центральном федеральном округе регионом-лидеров по темпам расселения аварийного жилья в 2020 году стало Подмосковье. Об этом 16 ноября сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на совещании с участием губернатора региона Андреем Воробьёвым.

«По темпам расселения в 2020 году Московская область является лидером среди субъектов ЦФО и занимает десятое место среди субъектов РФ», — рассказал Локтев.

Также Локтев отметил, что в 2021 году в Подмосковье планируется расселить из аварийного жилья около 3,5 тысяч человек. На эти планируется потратить 2,3 миллиарда рублей.

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