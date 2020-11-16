Белгород, 16 ноября 2020, 17:01 — REGNUM Двух человек спасли от пожара очевидцы во дворе дома по улице Губкина в Белгороде. Неравнодушные прохожие поймали прыгнувшую со второго этажа женщину и сами вынесли из квартиры неходячего мужчину, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.
Квартира в многоэтажном доме загорелась 14 ноября, пожилая хозяйка звала на помощь с балкона. Случайный прохожий, Артём Шаталов, бросился в подъезд, но не смог попасть в квартиру — дверь в тамбур была заперта, а ручка до красна раскалилась. Очевидец Наталья Ильгова вызвала спасателей. Под балконов собрались восемь неравнодушных белгородцев, кто-то принёс одеяло. Люди уговорили пенсионерку выпрыгнуть с балкона и поймали её. Женщина рассказала, что в горящей квартире остался её неходячий супруг. Добровольцы пытались справиться с огнём в подъезде огнетушителями, однако им это не удалось. Кто-то предложил подогнать к балкону грузовую «Газель», припаркованную неподалёку. Водитель Павел Пушкарёв и его напарник Алексей Трофимов подъехали максимально близко к окну. Ещё один из очевидцев, Руслан Ивченко, снял верхнюю одежду, взобрался на автомобиль и через окно балкона проник в квартиру.
Руслан Джуранбаев помог поднять пенсионера, вместе они передали мужчину другим добровольцам на крышу автомобиля. В этот момент к дому смогли подъехать пожарные, из подъезда эвакуировали 10 человек и полностью ликвидировали возгорание в течение 13 минут.
Несмотря на помощь, мужчина 1942 года рождения впоследствии скончался. За проявленное мужество, храбрость и решительность действий в сложной обстановке участников спасательной операции пообещали наградить.
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