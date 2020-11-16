Женева, Швейцария, , 16:54 — REGNUM Вакцинация от коронавируса сможет остановить пандемию только в сочетании с комплексом других мер. Об этом заявил 16 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина должна сыграть существенную роль в том, чтобы взять её под контроль. Однако важно подчеркнуть, что вакцина призвана дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их», — заявил он на своей странице в Twitter.

По словам главы ВОЗ, приоритетными направлениями работы остаются также выявление, изолирование и лечение пациентов с коронавирусом, взаимодействие с общественностью для успешной борьбы с распространением инфекции.

Гебрейесус также отметил, что первоначально поставки вакцин будут ограниченными, поэтому в приоритетном порядке должны быть вакцинированы работники сферы здравоохранения, пожилые люди и другие подверженные риску заболевания категории населения.