Вашингтон, 16 ноября 2020, 16:24 — REGNUM Свыше 133 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за прошедшие сутки, сообщает 16 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.
По данным университета, за последние сутки медики зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днём ранее было выявлено 166 тыс. заражений.
За тот же период в США скончались 616 человек с диагнозом COVID-19.
Всего в США с начала пандемии было выявлено 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, из них 246 тыс. привели к летальному исходу.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире выявлено более 54 млн. случаев заражения коронавирусом и свыше 1,3 млн. летальных исходов заражения.
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