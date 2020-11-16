Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Свыше 133 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за прошедшие сутки, сообщает 16 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

Сотрудники Национальной гвардии США берут анализ на коронавирус

По данным университета, за последние сутки медики зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днём ранее было выявлено 166 тыс. заражений.

За тот же период в США скончались 616 человек с диагнозом COVID-19.

Всего в США с начала пандемии было выявлено 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, из них 246 тыс. привели к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире выявлено более 54 млн. случаев заражения коронавирусом и свыше 1,3 млн. летальных исходов заражения.

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