Ташкент, , 16:02 — REGNUM Сокращение доходов стало самой волнующей проблемой для жителей Узбекистана в период пандемии. Это следует из данных узбекистанского Центра экономических исследований и реформ, опубликованных изданием Review.uz.

Около 58% опрошенных назвали главной проблемой потерю работы, 36% — проблемы с получением бытовых услуг, 32% — получение дошкольного образования, 31% — получение школьного образования, 23% — повышение цен на продукты питания.

На фоне повышенного спроса на лекарства частные клиники повысили стоимость проведения тестов на коронавирус с 250 до 400 тыс. сумов ($24−38,6). Около трети респондентов столкнулись с повышением цен на продукты питания.

Опрос проходил с мая по июнь 2020 года. 62,9% опрошенных — это жители села, Всего опрошено 3670 человек.