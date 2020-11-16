Ростов-на-Дону, 16 ноября 2020, 16:00 — REGNUM Снегопад, накрывший Ростовскую область 16 ноября, не повлиял на движение транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«Движение осуществляется в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.
ИА REGNUM напоминает, что о снежных заносах в Ростовской области сообщили в социальных сетях автомобилисты. Первый снег запечатлели жители северных районов.
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