Красногорск, , 15:53 — REGNUM При дистанционном обучении объем программы обучении студентов подмосковных колледжей и вузов не должен уступать очному. Об этом 16 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«С понедельника еще одна ограничительная мера — наши колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Все студенты должны получать знания в прежнем объеме. Хотя понятно, что качество дистанционного обучения уступает очному», — заявил Воробьев.

Глава региона отметил необходимость того, чтобы учащиеся сосредоточились на занятиях и тратили меньше времени на прогулки.

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