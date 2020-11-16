Иваново, , 15:47 — REGNUM Нагрузка на систему здравоохранения, а также патологоанатомическое звено увеличилось в Ивановской области, ситуация оценивается как напряжённая. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Фокина, в ближайшее время динамика заболеваемости COVID-19 снижаться не будет, в связи с чем региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3000 коек для пациентов с COVID-19.

«Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится», — заявил он.

Также из-за роста смертности от COVID-19 растет напряженность в патологоанатомическом звене. Ситуация усугубляется ещё и тем, что родственники умерших подолгу не забирают тела.

«Нагрузка существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам», — сказал Фокин.

На 16 ноября в регионе подтверждено 13 646 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 9524 пациента с подтвержденным диагнозом. 203 пациента скончались, в стационарах остаются 2402 человека