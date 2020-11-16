Ульяновск, 16 ноября 2020, 15:45 — REGNUM В Ульяновске во время школьных каникул отменяется бесплатный проезд в электротранспорте. Об этом сообщает МУП «Ульяновскэлектротранс».
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С 17 по 22 ноября в городе проезд для учащихся будет платным. Это связано с тем, что начались школьные каникулы (в Ульяновске введена триместровая система обучения). Сегодня, 16 ноября, действует переходный период.
МУП «Ульяновскэлектротранс» оказывает услуги по перевозке на трамваях и троллейбусах.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 24 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 447 пациентов (или 80,3%), продолжают лечение 4475 человек. Умерли 303 пациента с COVID-19.
Напомним, ранее в Ульяновской области ввели ограничение в части посещения торговых и развлекательных центров: их запрещено посещать детям без сопровождения взрослых.