Ульяновск, , 15:45 — REGNUM В Ульяновске во время школьных каникул отменяется бесплатный проезд в электротранспорте. Об этом сообщает МУП «Ульяновскэлектротранс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

С 17 по 22 ноября в городе проезд для учащихся будет платным. Это связано с тем, что начались школьные каникулы (в Ульяновске введена триместровая система обучения). Сегодня, 16 ноября, действует переходный период.

«Данное решение принято с целью ограничения передвижения учащихся образовательных организаций в период каникул, чтобы не допустить ещё большего распространения коронавирусной инфекции», — говорится на сайте муниципального предприятия.

МУП «Ульяновскэлектротранс» оказывает услуги по перевозке на трамваях и троллейбусах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 24 228 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 447 пациентов (или 80,3%), продолжают лечение 4475 человек. Умерли 303 пациента с COVID-19.

Напомним, ранее в Ульяновской области ввели ограничение в части посещения торговых и развлекательных центров: их запрещено посещать детям без сопровождения взрослых.