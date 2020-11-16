Тбилиси, , 15:45 — REGNUM В рамках мер про профилактике пандемии коронавируса в Грузии ужесточат ряд ограничений. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 16 ноября рассказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Проверка соблюдения карантинных мер в Грузии Police.ge

«В стране введены определенные ограничения, которые будут ужесточены. Об этом сегодня тоже говорили на координационном совете. Сегодня вечером, завтра пройдут дополнительные консультации. В стране будет ужесточен ряд ограничений, заранее не могу сказать какие», — заявил Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что «локдаун» вводить не планируется. Также врач отметил важность не только введения ограничений, но и контроля за их исполнением.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 ноября в Грузии выявили 82 835 носителей коронавируса, из них 3157 — за последние сутки. В стране действует комендантский час и масочный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии за сутки выявили более 3100 случаев заражения коронавирусом