Курган, , 15:42 — REGNUM В Курганской области ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется несмотря на кадровый дефицит. Такое заявление сделал 16 ноября региональный департамент здравоохранения.

Врач с пациентом Павел Соболев © ИА REGNUM

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Нехватку врачей для работы в медицинских организациях, в том числе оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в департаменте назвали острой проблемой.

В инфекционном госпитале Кургана сейчас работают 445 врачей, 922 сотрудника среднего медицинского персонала и 425 человек из младшего медицинского персонала. Для восполнения дефицита кадров в регион приехали 46 врачей, в том числе военные медики и преподаватели вузов, привлечены 203 старшекурсника из медицинского колледжа.

Почти в четыре раза, до 47-ми, увеличено количество бригад неотложной медицинской помощи. На 40%, с 77 до 107-ми, увеличено число бригад скорой медицинской помощи, в том числе задействованных на выездах по COVID-19.

В Кургане в 5,5 раза увеличено количество терапевтических кабинетов для амбулаторно-поликлинического приема пациентов с признаками ОРВИ.