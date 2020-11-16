Москва, , 15:40 — REGNUM В России в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и соцсетях: с 5% в 2011 году до 10% в 2020 году, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Работодатели стали чаще поздравлять сотрудников с днём рождения

Работодатели стали чаще просматривать профили своих сотрудников в соцсетях. Если в 2011 году отслеживали комментарии сотрудников в интернете 44% руководителей, то в 2020 году — 58%.

При этом работающие граждане стали осмотрительнее и чаще начали думать о возможном просмотре страниц работодателем — 37% девять лет назад и 46% — сейчас, женщины чаще мужчин — 50% против 42%.

Опрос проведен 9—12 ноября 2020 годам. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 162 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросло число компаний и работодателей, поздравляющих свою сотрудников с днем рождения, — с 70% в 2014 году до 81% в 2020 году.

Читайте также: Работодатели в РФ будут принуждать сотрудников к увольнению — прогноз