В России устанавливаются новые «рекорды» по заражению коронавирусом. Власти в регионах вводят очередные ограничения и отказываются от празднования Нового года. 16 ноября из-за ситуации с COVID-19 Бурятия объявила карантин на две недели.

Вместе с тем Роспотребнадзор ввёл новые правила для контактировавших с больным COVID-19: после 14-дневного карантина в изоляции их освобождают от обязательного теста на коронавирус при отсутствии клинических симптомов.

Все подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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