Переболевших COVID-19 в тяжёлой форме курганцев реабилитируют в санатории
Курганцы, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, с 17 ноября будут проходить реабилитацию в санатории «Лесники». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Министр заявил о начале адаптации экономики РФ к новой реальности
России предстоит выяснить характер и последствия изменения условий хозяйствования. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по единому плану достижения национальных целей развития.
«Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и российской экономики и нового баланса между глобализацией и регионализацией экономики. Пандемия очевидно изменила условия хозяйствования, и нам еще предстоит выяснить характер и последствия этих изменений. Экономика только находится в пути, может быть, в первой части пути адаптации к новой реальности», — сказал Решетников.
Воробьёв поручил сохранить в Подмосковье объёмы очного обучения в вузах
При дистанционном обучении объем программы обучении студентов подмосковных колледжей и вузов не должен уступать очному. Об этом 16 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«С понедельника еще одна ограничительная мера — наши колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Все студенты должны получать знания в прежнем объеме. Хотя понятно, что качество дистанционного обучения уступает очному», — заявил Воробьев.
В Ивановской области морги не справляются с число умерших
Нагрузка на систему здравоохранения, а также патологоанатомическое звено увеличилось в Ивановской области, ситуация оценивается как напряжённая. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге для СМИ глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
Ульяновским школьникам на время каникул отменили бесплатный проезд
В Ульяновске во время школьных каникул отменяется бесплатный проезд в электротранспорте.
Депздрав Зауралья заявил о кадровом дефиците в борьбе с COVID-19
В Курганской области ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется несмотря на кадровый дефицит. Такое заявление сделал 16 ноября региональный департамент здравоохранения.
Воробьёв заявил, что не желает вводить в Подмосковье жесткие ограничения
Ключевая задача органов власти Подмосковья состоит в том, чтобы избежать необходимости вводить жёсткие ограничительные мер. Об этом 16 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого приводятся на официальном сайте регионального правительства.
По его словам, отсутствие жёстких ограничений позволит избежать серьёзных потерь региональной экономике. Это, в свою очередь, скажется на уровне доходов населения.
К декабрю в Подмосковье число инфекционных коек увеличат до 19 тысяч
К 1 декабря число инфекционных коек для пациентов Подмосковья планируется довести до 19 тысяч. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщается на официальном сайте правительства региона.
В Прикамье школьникам выдадут продуктовые наборы
В пяти городах Пермского края, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, льготникам выдадут продуктовые наборы. По поручению губернатора Дмитрия Махонина в регионе возобновят весеннюю практику, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В Астраханской области выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 16 ноября подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Больницу Санкт-Петербурга оштрафовали за пациентов в коридорах
Петербургскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы оштрафовали на 100 тысяч рублей за переполненные палаты и пациентов в коридорах и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 16 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
За две недели в минздрав Пензенской области поступило около 400 обращений
В минздраве Пензенской области создали специальный электронный адрес для поступающих вопросов от жителей региона в период пандемии, связанных с амбулаторной медпомощью, вызовами врача на дом, назначениями лечения. Обращения жителей рассматриваются в течение суток, сообщает пресс-служба облминздрава.
Попова назвала способ избежать усиления ограничений из-за COVID-19
Для того, чтобы не допустить принятия в регионах России более жёстких мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, требуется контроль за соблюдением уже действующий ограничений. Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России изменили правила для контактировавших с больными COVID-19
Новую редакцию санитарно-эпидемиологических правил по профилактике распространения коронавирусной инфекции утвердила главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован 16 ноября на официальном портале правовой информации.
Коронавирус в России: новый суточный «рекорд», Бурятия ввела локдаун
В России за прошедшие сутки выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 22 778, свидетельствуют данные оперативного штаба.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения достигло 1 948 603. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 33 489 человек, выздоровели — 1 453 849.
В Карачаево-Черкесии число пациентов с COVID-19 превысило 11 тыс. человек
В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки число пациентов с коронавирусом увеличилось еще на 90 человек. Общая численность носителей инфекции за все время пандемии превысила 11 тыс. человек, сообщили 16 ноября в федеральном оперативном штабе.
Бурятия перешла на тотальный карантин из-за COVID-19
Введение тотального карантина в Бурятии необходимо для того, чтобы «максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования». Такую главную цель объявленного в регионе локдауна назвал глава Бурятии Алексей Цыденов, подчеркнув, что принятые меры являются вынужденными.