Москва, , 15:23 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Кипр. Самолеты из Москвы в Ларнаку начнут летать с 22 ноября один раз в неделю по воскресеньям, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Грук © ИА Красная Весна

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Продажа билетов уже открыта на сайте «Аэрофлота» и у официальных агентов. В «Аэрофлоте» отметили, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов будет увеличиваться.

Российских туристов предупредили, что на Кипр разрешено летать только гражданам этой страны, владельцам вида на жительство и некоторым категориям граждан по спецразрешениям властей Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирам «Аэрофлота» разрешили бесплатно менять билет в случае опоздания на рейс в течение 30 минут после отправки.

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