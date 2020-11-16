Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Петербургскую больницу Святой преподобномученицы Елизаветы оштрафовали на 100 тысяч рублей за переполненные палаты и пациентов в коридорах и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 16 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Это медицинское учреждение — одно из немногих в городе не перепрофилированное под лечение COVID-19. Во время проверки надзорный орган обнаружил, что в период с августа по сентябрь в отделении пульмонологии ежедневное количество пациентов, за исключением одного дня, было более 21 человека. А на конец летнего месяца в отделении было около 43 пациентов, а в его коридоре на койках были размещены еще четыре больных.

«Таким образом имеет место превышение коечной мощности отделения пульмонологии (31 койка)», — говорится в заключении управления Роспотребнадзора, который проводил проверку.

Кроме того, в отделении был выявлен контактный пациент, которого не обследовали на протяжении почти двух недель, хотя у него были все признаки COVID-19. Нашлись и другие нарушения

«Лабораторное обследование не всех пациентов проведено на 8−10 день от момента контакта с больным или незамедлительно при появлении клинических проявлений, не обеспечен строгий контроль за соблюдением противоэпидемического режима в учреждении», — уточнили в суде представители надзорного органа.

Представитель больницы вину признал, установленные нарушения не оспаривал, но попросил суд учесть трудное финансовое положение медучреждения, из-за чего администрация больницы не может выполнить все предписания. Также юрист клиники просил назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — уточнили в ОПС.