Пермь, , 15:16 — REGNUM В пяти городах Пермского края, где школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, льготникам выдадут продуктовые наборы. По поручению губернатора Дмитрия Махонина в регионе возобновят весеннюю практику, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Продовольственные пайки получат школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, ученики коррекционных школ, техникумов и колледжей, а также те, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете.

Продуктовый набор будет единый для всех. Он будет включать, например, консервы, тушенку, крупы, масло, кондитерские изделия. В настоящее время идет согласование перечня продуктов питания. Стоимость сухпайка зависит от учебной недели. Для пятидневной — 1,6 тыс. рублей и 1,8 тыс. рублей — для шестидневки.

Напомним, весной 2020 года льготным категориям школьников в период дистанционного обучении, а также воспитанникам детских садов выдавали продуктовые наборы.

Добавим, в пяти крупных городах Пермского края (Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском) школьников 5−11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также всё дополнительное образование детей с 16 ноября до 14 декабря перевели на дистанционный режим.

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