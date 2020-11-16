Ставрополь, , 15:16 — REGNUM В Ставропольском крае по-прежнему отмечается самое большое число выявляемых положительных тестов на коронавирус среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 213 человек. Для сравнения, в Дагестане, занимающем второе место по числу заболевших, этот показатель равен 98 пациентам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Тем не менее, в крае снизилось число «активных» больных. Если ранее в субъекте их число превышало 4 тыс. человек в сутки, то, по данным федерального оперативного штаба на 16 ноября, лиц, находящихся в данное время на лечении, стало 3641.

Снижению этой цифры способствовало большое количество выписанных за прошедшие выходные. Так, 14 ноября были сняты с контроля в связи с выздоровлением 705 жителей края, а 16 ноября — 298 человек.

Общее число носителей коронавируса за все время в Ставропольском крае достигло 24 592 человек. Смогли справиться с болезнью 20 470 ставропольчан. Скончался от COVID-19 481 пациент.

Ситуацию на Ставрополье губернатор края Владимир Владимиров 16 ноября назвал непростой и призвал граждан к «самому внимательному отношению к своему здоровью и к мерам профилактики».