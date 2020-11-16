Минск, , 15:13 — REGNUM В центре столицы Белоруссии, где оппозиция республики намерена провести несанкционированную протестную акцию, закрыта станция метро «Площадь Ленина». Об этом 6 ноября сообщает метрополитен Минска в своем Telegram-канале.

Протест в Минске © ИА REGNUM

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"В 13.30 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция «Площадь Ленина», — говорится в сообщении. Также указывается, что поезда метро следуют мимо данной станции без остановки.

При этом ранее представители белорусской оппозиции сообщили, что они намерены провести несанкционированную протестную акцию на минской площади Независимости, куда ведут выходы со станции метро «Площадь Ленина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подозреваемый в нападении на сотрудницу милиции, которая фиксировала на видео ход акции протеста в Гомеле, задержан правоохранителями.