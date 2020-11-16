Москва, , 15:08 — REGNUM Пожилые люди должны быть предельно осторожными и выполнять все ранее данные рекомендации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 16 ноября, в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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С таким призывом глава федерального ведомства обратился к гражданам России старше 60 лет.

«Лица старше 60 лет имеют значительно больше осложнений от течения коронавирусной инфекции», — пояснил Мурашко.

Глава Минздрава также добавил, что у людей старше 70 лет с каждым новым десятилетием количество осложнений увеличивается в два раза.

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Как сообщало ИА REGNUM, директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко призвал ограничить контакты пожилых людей с детьми во время пандемии коронавируса, так как они могут быть опасными для них. Он призвал соблюдать меры предосторожности, избегать посещения с детьми общественных мест, носить маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, «но без фанатизма».

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