Красногорск, , 15:07 — REGNUM В 2021 году в Подмосковье победители Всероссийской олимпиады школьников получат выплаты в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает министерство образования Московской области.

Так, с 2021 года учащиеся подмосковных школ, которые приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, будут получать по 100 тысяч рублей. Для призеров этого этапа предусмотрена награда в 300 тысяч рублей. Сумма, которую получит победитель, составит 500 тысяч рублей, отметила глава регионального министерства образования Ирина Каклюгина.

«Напомню, что ранее выплаты были только для призеров и победителей — 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — сказала Каклюгина.

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