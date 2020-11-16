Челябинск, , 15:04 — REGNUM 27 семей из пострадавшей при взрыве кислорода девятиэтажки возле горбольницы №2 Челябинска получат компенсации. Об этом заявил на совещании в мэрии вице-мэр Сергей Авдеев.

По его словам, размер компенсации определялся индивидуально. Он зависел от объёма причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 31 октября. На кислородной подстанции возникли пожар и хлопок. Пострадали здание стационара и девятиэтажка. Погибших и травмированных среди людей нет.