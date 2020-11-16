Бишкек, , 15:00 — REGNUM Киргизские пограничники задержали КамАЗ с контрабандным бензином в местности Майты Лейлекского района Баткенской области Киргизии, сообщает отдел по связям с общественность и СМИ Государственной пограничной службы республики.

Пограничники обнаружили грузовой автомобиль во время несения службы. За рулем находился гражданин Таджикистана 1981 года рождения. Отмечается, что КамАЗ направлялся из Киргизии в Таджикистан вне пункта пропуска.

При досмотре обнаружено 8 тонн бензина. Водитель не смог предоставить разрешительные документы на провоз ГСМ. Кроме того, на грузовике были установлены подложные номера.

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