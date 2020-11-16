Красногорск, , 15:06 — REGNUM С 1 октября 2020 года в Подмосковье выявлено свыше 5,7 тысячи нарушений масочного режима. Об этом сообщается на официальной странице правительства Московской области.

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Отмечается, что проверку требований к наличию средств индивидуальной защиты в регионе проводят инспекторы областного Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями полиции, администраций и общественными деятелями.

«Всего с 1 октября текущего года уже проведено 1798 профилактических рейдов в 59 муниципалитетах региона. Рейды проводятся в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах и на автомобильных заправках. По итогам рейдов выявлено 5713 нарушителей масочного режима», — отмечено в сообщении.