Москва, , 14:54 — REGNUM Для того, чтобы не допустить принятия в регионах России более жёстких мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, требуется контроль за соблюдением уже действующий ограничений. Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она напомнила, что вводимые в субъектах РФ из-за COVID-19 требования должны контролироваться всеми возможными способами, в том числе федеральными органами власти. Попова добавила, что эти поручения реализуются и по линии Роспотребнадзора, и по линии министерства внутренних дел, и конечно же субъектами и муниципалитетами.

«Такое движение позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жестких мер», — уверена глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в регионах России развивается по-разному, единого комплексного плана по введению ограничений быть не может. Он подчеркнул, что потребность в ужесточении мер ограничений и изоляции варьируется от региона к региону.