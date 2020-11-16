Курган, 16 ноября 2020, 14:56 — REGNUM В Кургане доставили родительского общественника, инвалида по зрению Евгения Наймана в отделение полиции по Октябрьскому району. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в дежурной части городского УМВД.

Задержание родительского общественника в Кургане
Задержание родительского общественника в Кургане
«Родительское всероссийское сопротивление»

Найман выступал от лица общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» против ввода ювенальной юстиции. Общественник вышел с одиночным пикетом напротив областного правительства. Сотрудники отдела полиции № 1 заявили, что активист якобы проводил массовое мероприятие, и задержали его.

Одиночный пикет Евгения Наймана
Одиночный пикет Евгения Наймана
«Родительское всероссийское сопротивление»

Общественник добавил, что полицейские заставили его подписать протокол «на добровольное изъятие плаката», однако текст документа Найману прочитать не удалось — он является инвалидом по зрению.

В дежурной части УМВД по городу уточнили корреспонденту ИА REGNUM, что Наймана доставили в ОВД Октябрьского района. А начальник отделения информации и общественных связей УМВД региона Елена Радаева отказалась давать комментарии по инциденту. Ранее она попросила время на уточнение информации.

По словам Наймана, ему пытаются вменить в вину нарушение постановление губернатора. Однако в постановлении главы региона от 20 октября № 94 указано, что в регионе постановлено «запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». На каком основании одиночный пикет родительского общественника был принят за массовое мероприятие, в полиции ответить затрудняются.

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