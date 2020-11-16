Курган, , 14:56 — REGNUM В Кургане доставили родительского общественника, инвалида по зрению Евгения Наймана в отделение полиции по Октябрьскому району. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в дежурной части городского УМВД.

Задержание родительского общественника в Кургане «Родительское всероссийское сопротивление»

Найман выступал от лица общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» против ввода ювенальной юстиции. Общественник вышел с одиночным пикетом напротив областного правительства. Сотрудники отдела полиции № 1 заявили, что активист якобы проводил массовое мероприятие, и задержали его.

Одиночный пикет Евгения Наймана «Родительское всероссийское сопротивление»

Общественник добавил, что полицейские заставили его подписать протокол «на добровольное изъятие плаката», однако текст документа Найману прочитать не удалось — он является инвалидом по зрению.

В дежурной части УМВД по городу уточнили корреспонденту ИА REGNUM, что Наймана доставили в ОВД Октябрьского района. А начальник отделения информации и общественных связей УМВД региона Елена Радаева отказалась давать комментарии по инциденту. Ранее она попросила время на уточнение информации.

По словам Наймана, ему пытаются вменить в вину нарушение постановление губернатора. Однако в постановлении главы региона от 20 октября № 94 указано, что в регионе постановлено «запретить проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий». На каком основании одиночный пикет родительского общественника был принят за массовое мероприятие, в полиции ответить затрудняются.

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