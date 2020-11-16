Москва, , 14:38 — REGNUM В России для лечения пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, применяют 32 препарата. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Он добавил, что на сегодняшний день методические рекомендации были пересмотрены девять раз. В настоящее время они включают в себя самые современные схемы лечения.

«Они включают, в общей сложности, около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии, амбулаторно-поликлинического этапа, — уточнил глава федерального ведомства. — И 32 препарата — — это для формуляра стационарного применения».

Мурашко добавил, что при симптоматической терапии могут дополнительно использоваться и другие препараты.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ сформировать в России достаточный запас лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции и при необходимости оперативно предоставлять их регионам.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с эпидемией коронавируса в России остаётся напряжённой, однако она различна в разных субъектах Российской Федерации. Так, по её словам, в стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации — 55 регионов. При этом в стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов. А замедление роста регистрируется только в двух субъектах РФ.

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