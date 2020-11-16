Москва, , 15:05 — REGNUM Из-за распространения коронавируса и последовавшего за ним экономического кризиса уровень безработицы в Москве вырос примерно в семь раз. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, на данный момент в городе официально зарегистрировано около 186 тысяч безработных. При этом предложений по вакансиям в центрах занятости насчитывается около 260 тысяч.

«Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре — было 223 тыс. безработных», — сказал Стружак.

По его словам, уровень официально зарегистрированной безработицы в столице превысил 3% в то время, как годом ранее этот показатель составлял 0,37%.

«С начала года при помощи службы занятости трудоустроено 150 тыс. человек, две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда по трудоустройству на постоянное место работы», — заявил Стружак.

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