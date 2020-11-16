Чебоксары, , 14:32 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии под стационар для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировали родильное отделение центральной районной больницы. Здесь создан резервный коечный фонд, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

В ЦРБ Батыревского района

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Коечный фонд на 60 мест организован на базе родильного отделения Батыревской ЦРБ, которое расположено в отдельном здании. Все остальные отделения работают в обычном режиме, а рожениц доставляют на машинах скорой медицинской помощи в другие больницы.

Также в ЦРБ развёрнуто 20 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Отделения дооснащают средствами индивидуальной защиты, аппаратами искусственной вентиляции легких, концентраторами кислорода, лекарственными препаратами

Как сообщало ИА REGNUM, для лечения пациентов с COVID-19 в Чувашии развёрнуто 2355 коек.

Напомним, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 11 023 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели в республике 9693 пациента (или 88%), продолжают лечение 1127 человек. Скончались 203 пациента с COVID-19.